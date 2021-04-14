Джакарта, , 13:41 — REGNUM Государственная электроэнергетическая компания Индонезии объявила, что восстановление электросети после стихийных бедствий на острове Адонара достигло 96%, сообщает Antara.

«К настоящему времени восстановление электросети на острове Адонара достигло 96%», — заявили в государственной электроэнергетической компании.

«Мы работаем с местными властями, а также военными и полицией, чтобы можно было полностью восстановить электросеть», — подчеркнули в энергетической компании.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгаразаявил, что больше нет изолированных из-за стихийных бедствий территорий.

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