Пекин, , 13:41 — REGNUM Китайские СМИ уделяют большое внимание содержанию и итогам визита главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в Исламскую республику Иран и его переговорам с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом 14 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая совместное мнение двух министров о том, что США должны прекратить практику односторонних санкций, снять ограничения на взаимодействие с Ираном и вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ссылаясь на иранское информационное агентство ИРНА, СМИ КНР обращают внимание на заявление М. Зарифа о невозможности для США далее полагаться на угрозы, ядерный терроризм и другие подрывные действия, которые не приведут к достижению целей, поставленных Вашингтоном. Результатом таких шагов станет дальнейшее обострение обстановки, ведущее в тупик.

С. Лавров, в свою очередь, заявил о незаконности односторонних санкций, которые должны быть отменен без предварительных условий.