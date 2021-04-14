Оренбург, , 13:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 80 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего показателя, сообщает 14 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новые факты отмечены в 13 муниципальных образованиях. Среди носителей нового вируса семь человек — это дети.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 41 174 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 2100,80 случаев COVID-19. Излечились от болезни 37 416 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 784 человека, в тм числе шестеро за последние сутки.

Добавим, на сегодняшний день в Оренбургской области от COVID-19 привито 120 510 человек. из них 57 315 граждан — это пожилые люди (старше 60 лет).По данным минздрава, все пациенты чувствуют себя хорошо.