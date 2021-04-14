Варшава, , 13:41 — REGNUM Киев вместе с НАТО и Евросоюзом «сделает всё, чтобы предотвратить войну». Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, комментируя для польского радио RMF FM напряженность на российско-украинской границе.

«Ситуация серьезная и непредсказуемая, но Украина делает всё возможное, чтобы найти дипломатическое решение эскалации. На украинско-российской границе довольно много войск, и это вызывает беспокойство. Мы получили заверения от наших партнеров на западе, включая Польшу, а также иные страны НАТО и ЕС, что они нам помогут», — заявил Дещица.

Помимо этого, украинский дипломат заявил польским журналистам, что «Украина будет биться до конца, пока не восстановит контроль над Донбассом и Крымом».

«В настоящее время на Донбассе колоссальный рост напряжения. Впервые за последнее время ситуация там сильно обострилась», — рассказал Дещица.

Напомним, 14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Вести ФМ», что нынешнее руководство Евросоюза, как и украинская власть, делает вид, что не отвечает за принятие Минских соглашений, и пытается игнорировать их значение.