Киев, , 13:42 — REGNUM Правительств Украины одобрило выход из соглашения и протокола о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 14 апреля в своём телеграм-канале.

«Украина продолжает выходить из соглашений СНГ (Содружества независимых государств — ИА REGNUM)», — отметил он.

Данный документ был подписан 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицирован Украиной 22 ноября 2002 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Украина вышла из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве.

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