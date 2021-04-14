Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM В Казахстане отменили военные парады из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Вместо парада 7 мая в честь Дня защитника Отечества и 9 мая в честь Дня Победы пройдут памятные мероприятия. «В гарнизонах будут организованы памятные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер», — сообщили в министерстве.

Напомним, в 2020 году парад в честь Дня Победы в Казахстане также отменили из-за пандемии. В 2019 году военные парады заменили проведением стратегических командно-штабных учений «Айбалта 2019».