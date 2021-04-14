Самара, 14 апреля 2021, 13:45 — REGNUM Предприятиям, которые сохранили штат, списали льготные кредиты в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
Сообщается, что в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка» продолжается работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса. Так, в прошлом году в области было принято решение о поддержке всех представителей малого и среднего бизнеса.
Отмечается, что в связи с этим, по поручению главы области Дмитрия Азарова, Гарантийный фонд региона был докапитализирован на 640 млн рублей. Это позволило утвердить пять антикризисных программ для финансовой поддержки предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Пресс-служба ведомства передает также слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, который сообщил, что в 2021 году для бизнесменов действуют три новых продукта.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бизнесмены Самарской области в 2020 году экспортировали продукции на 34 млн долларов США.