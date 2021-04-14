Самара, , 13:45 — REGNUM Предприятиям, которые сохранили штат, списали льготные кредиты в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка» продолжается работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса. Так, в прошлом году в области было принято решение о поддержке всех представителей малого и среднего бизнеса.

«Банки, участвующие в льготном кредитовании на неотложные нужды и сохранение занятости, произвели списание основного долга и процентов по нему до 1 апреля. Этой возможностью смогли воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, сохранившие не менее 90% сотрудников. Половину долга и процентов списали представителям МСП, которые сохранили 80% сотрудников по отношению к штатной численности на 1 июня 2020 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в связи с этим, по поручению главы области Дмитрия Азарова, Гарантийный фонд региона был докапитализирован на 640 млн рублей. Это позволило утвердить пять антикризисных программ для финансовой поддержки предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Пресс-служба ведомства передает также слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, который сообщил, что в 2021 году для бизнесменов действуют три новых продукта.

«Кроме того, на поддержку могут рассчитывать и начинающие представители малого бизнеса. В ближайшее время будут утверждены программы для социальных предпринимателей и самозанятых. Всего по состоянию на 2 апреля Фонд предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей», — передает слова министра пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бизнесмены Самарской области в 2020 году экспортировали продукции на 34 млн долларов США.