София, , 13:56 — REGNUM Решение о том, чтобы не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Болгарии, принял по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов действующий глава правительства страны Бойко Борисов. Он заявил об этом 14 апреля журналистам в ходе посещения города Велико-Тырново, его слова приводит газета «Труд».

"Я предложу (кандидатуру) другого премьер-министра с европейской и натовской ориентацией», — сказал Борисов.

При этом он отказался называть имя своего возможного преемника.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии 9 апреля объявила официальные результаты голосования на прошедших в стране 4 апреля выборах в Народное собрание (парламент) страны. Победила с результатом 26,18% голосов правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), получившая 75 депутатских мандатов.