Улан-Удэ, , 13:35 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 14 апреля зарегистрировано очередное нападение бездомных собак на человека. В этот раз жертвой стала 16-летняя школьница, сообщает портал «Байкал-Daily».

Девочка после уроков возвращалась домой. Она обошла стороной лежащую на тротуаре собаку, когда та набросилась сзади и вцепилась за ногу. Пострадавшая была доставлена в травмпункт.

Выяснилось, что напавшая собака давно жила на этой улице — её прикормили местные пенсионерки. После стерилизации, проведённой три года назад, она стала агрессивной и начала кидаться на людей. При этом она не трогала женщин, которые выносили ей еду.

По словам матери пострадавшей, она не раз просила соседок не выносить еду и не прикармливать собак.

«Они говорят: «Ну мы же одну только кормим». И они всё равно продолжают выносить корм. То, что собака налетает на людей, а они видят это, — это для них в порядке нормы, — говорит женщина», — отметила она.

В администрации города обещали в течении суток поймать агрессивную собаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Шэнэ Буса собаки насмерть загрызли 80-летнюю женщину. Её тело с многочисленными следами от укусов было найдено на улице утром 4 апреля.

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