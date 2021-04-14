Сеул, , 13:51 — REGNUM В Южной Корее представили меры по обеспечению безопасности морской среды и морепродуктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Известно, что данные меры были выработаны в связи с решением Токио сбросить в океан загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1».

В рамках мер принято решение усилить контроль за попаданием в прибрежные воды страны таких радиоактивных веществ, как тритий и цезий. Для этого будет расширена сеть контрольных точек сбора данных.

Также будут усовершенствованы методы прогнозирования влияния на экологию загрязнённой воды с японской атомной электростанции. Вся информация о состоянии территориальных вод будет публиковаться через Корейский институт океанических наук и технологий сразу после поступления от Японии подробных данных о сбросах.

Помимо этого, правительство страны намерено усилить контроль за качеством импортируемых морепродуктов.