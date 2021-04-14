Йошкар-Ола, , 13:34 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 219 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В течение трёх предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 804 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 537 человек.

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