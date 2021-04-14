Кострома, , 14:11 — REGNUM В Костроме начался эксперимент, в ходе которого городские власти протестируют стационарные валидаторыдля оплаты проезда. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Валидатор в общественном транспорте © Дарья Драй

Пока устройства установили лишь на двух маршрутах, обслуживаемых местным муниципальным предприятием — 18 и 76. В дальнейшем валидаторы протестируют на всех муниципальных рейсах.

Эксперимент продлится 4 месяца. В ходе него власти собираются понять, пользуется ли такой способ оплаты проезда популярностью среди костромичей. Если гипотеза подтвердится, то устройства могут начать использовать на большем количестве маршрутов.

Отметим, что в крупных российских городах стационарные валидаторы давно заменили кондукторов. С точки зрения удобства и безопасности перевозки пассажиров инициатива может быть полезна для города. Водителям не придётся отвлекаться на поиск сдачи для пассажиров, а предприятия смогут сэкономить, уволив кондукторов.

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