Кострома, 14 апреля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Костроме начался эксперимент, в ходе которого городские власти протестируют стационарныевалидаторыдля оплаты проезда. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Дарья Драй Валидатор в общественном транспорте

Пока устройства установили лишь на двух маршрутах, обслуживаемых местным муниципальным предприятием — 18 и 76. В дальнейшем валидаторы протестируют на всех муниципальных рейсах.

Эксперимент продлится 4 месяца. В ходе него власти собираются понять, пользуется ли такой способ оплаты проезда популярностью среди костромичей. Если гипотеза подтвердится, то устройства могут начать использовать на большем количестве маршрутов.

Отметим, что в крупных российских городах стационарныевалидаторы давно заменили кондукторов. С точки зрения удобства и безопасности перевозки пассажиров инициатива может быть полезна для города. Водителям не придётся отвлекаться на поиск сдачи для пассажиров, а предприятия смогут сэкономить, уволив кондукторов.