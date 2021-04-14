Саратов, , 13:36 — REGNUM К Парку покорителей космоса в Саратовской области с 14 апреля начали пускать автобусы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Ранее планировалось организовать здесь остановку общественного транспорта с 15 апреля, но из-за огромного интереса жителей к мемориально-образовательному комплексу было принято решение запустить автобусы на день раньше, написал вице-губернатор.

В Парк из Саратова и обратно можно добраться на автобусе по маршруту №246П. Также на территории Энгельса работают три автобусных маршрута с заездом в Парк: №204 сообщением «г. Энгельс (Ярмарка)-Парк покорителей космоса-с. Степное», №252 — «г. Энгельс (Ярмарка)-Парк покорителей космоса-с. Березовка» и №279 — «г. Энгельс (Ярмарка)-Парк покорителей космоса-с. Узморье».

Также Бусаргин разместил фотографию с подробным расписанием движения транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 14 апреля благоприятные погодные условия позволили организовать работу четырех сезонных автобусных маршрутов. С 17 апреля к пассажирским перевозкам присоединятся еще два маршрута.

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