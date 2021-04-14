Йошкар-Ола, , 13:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 апреля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. В течение трёх предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 804 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 048 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 219 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 537 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 126 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 255 человек, из них у 252 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 30 пациентов, при этом госпитализированы 15 жителей Марий Эл.