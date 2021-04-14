Оренбург, , 13:33 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 14 апреля, на заседании комитета по муниципальному хозяйству горсовета депутаты поддержали решение, которое позволит урегулировать острую ситуацию, сложившуюся в вопросе организации питания в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского совета.

Свою редакцию проекта решения внесла прокуратура. Ведомство предлагает установить возможность передачи помещений комбинатам школьного питания как в аренду, так и в безвозмездное пользование. Конкретные критерии будут установлены актом администрации.

«Прокуратура внесла именно ту редакцию проекта, о которой мы неоднократно говорили», — подчеркнула спикер Ольга Березнева. Таким образом, надзорное ведомство и горсовет пришли к единой и согласованной позиции. Предварительно проект поддержан счетной палатой и представителями мэрии.

Добавим, изначально (в августе 2020 года) прокуратура города настаивала на том, чтобы помещения для комбинатов школьного питания предоставлялись в аренду (при этом город всегда предоставлял их безвозмездно). Прокуратура изменила свою собственную позицию и внесла на рассмотрение городского Совета проект с обратным требованием, в котором говорится только о предоставлении в безвозмездное пользование. Такая смена мнения вызвала жаркие споры у депутатов. Они предложили установить возможность в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции». он позволяет выбирать — аренда либо безвозмездное пользование.

Как подчеркнули в горсовете, одобренный 14 апреля проект решения позволяет продолжать предоставлять помещения для КШП на условиях безвозмездного пользования. «Даже в случае перехода на аренду никакого удорожание питания не произойдет», — сказали в пресс-службе.