Москва, 14 апреля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Единый регистр со сведениями обо всех гражданах РФ создаётся в России. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

Граждане

«Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны», — сказал Чуйченко.

По его словам, оператором данной единой системы является Федеральная налоговая служба.