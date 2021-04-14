Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Чтобы выработать коллективный иммунитет к коронавирусу в Санкт-Петербурге необходимо привить 1,2 млн жителей. Как объяснил 14 апреля изданию «Петербургский дневник» вице-губернатор Олег Эргашев, эта цифра определена специалистами из расчета количества переболевших, а также детей, инвалидов и беременных, которым прививка пока противопоказана.

Работа медсестры в прививочном кабинете Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам чиновника, над подсчетами минимально возможного числа вакцинированных горожан работала целая команда ученых, врачей под руководством академика Евгения Шляхто, с участием Роспотребнадзора, НИИ гриппа, Института Пастера и других научных организаций. Они подсчитали, что для получения коллективного иммунитета в мегаполисе с 5,3 млн жителей надо иметь 1,2 млн привитых.

«Хотя Минздрав рассчитал нам другие показатели — 2 миллиона 670 тысяч. Поэтому я написал письмо в Минздрав с обоснованием нашей позиции и с просьбой принять наши предложения по вакцинации», — уточнил Эргашев.

В частности, он объяснил, что надо учесть цифру в 1,8 млн переболевших горожан, о которых ранее неоднократно заявили в Смольном, ссылаясь на некие данные, а также 970 тыс. детей, которые пока не прививаются, около 500 тыс. человек, которые имеют противопоказания (онкобольные в острой стадии заболевания, имеющие аутоиммунные и другие заболевания, которые являются противопоказаниями к вакцинации).

«Всё это вычитается из 5 миллионов 380 тысяч и умножается на коэффициент 0,6, который разработал Роспотребнадзор. Таким образом, получается 1 миллион 200 тысяч человек, которые должны быть провакцинированы для формирования коллективного иммунитета», — резюмировал он.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвержден 404 501 случай заражения COVID-19. Цифра в 1,8 млн переболевших не имеет никакого официального подтверждения, однако позволяет Смольному настаивать на снижении плановых цифр вакцинации.

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