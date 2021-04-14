Ставрополь, , 13:32 — REGNUM В Ставропольском крае планируется проведение детской оздоровительной кампании в предстоящие летние каникулы. Охватить организованным отдыхом власти региона собираются в 2021 году около 200 тыс. детей, сообщили в министерстве образования края.

В их числе в первую очередь будут около 5 тыс. детей из малоимущих семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Помимо них, путевки будут предоставлены 1700 детям работающих родителей.

Напомним, в 2020 году на Ставрополье детская оздоровительная кампания не проводилась из-за пандемии коронавируса. Летом текущего года ее планируют провести с необходимыми ограничениями, связанными с рекомендациями управления Роспотребнадзора.

Так, на отдых в летние лагеря края будут принимать детей только со Ставрополья. В местах отдыха детей откажутся от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Не будет разрешаться в период лагерной смены посещение детей родителями.