В Югре зафиксирован разлив нефти в реке Урьевский Еган
Нижневартовский район, Югра, 14 апреля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Югре на месторождении «Лукойла» в реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе попала нефть. Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.
Природнадзор ХМАО
Разлив нефти на месторождении «Лукойла» в реку Урьевский Еган
Разлив выявлен в ходе рейда. В ходе обследования водных объектов установлено загрязнение р. Урьевский Еган нефтепродуктами.
Природнадзор ХМАО
Разлив нефти зафиксирован в ходе рейда
Природнадзор ХМАО
Место разлива нефти
Природнадзор ХМАО
Ликвидация разлива
Сотрудники ООО «Лукойл — Западная Сибирь» ведут работы по ликвидации и устранению последствий аварии. Ущерб и обстоятельства аварийного разлива устанавливаются.