Нижневартовский район, Югра, 14 апреля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Югре на месторождении «Лукойла» в реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе попала нефть. Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.

Природнадзор ХМАО Разлив нефти на месторождении «Лукойла» в реку Урьевский Еган

Разлив выявлен в ходе рейда. В ходе обследования водных объектов установлено загрязнение р. Урьевский Еган нефтепродуктами.

Природнадзор ХМАО Разлив нефти зафиксирован в ходе рейда

Природнадзор ХМАО Место разлива нефти

Природнадзор ХМАО Ликвидация разлива

Сотрудники ООО «Лукойл — Западная Сибирь» ведут работы по ликвидации и устранению последствий аварии. Ущерб и обстоятельства аварийного разлива устанавливаются.