Ульяновск, , 13:30 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска передано в суд уголовное дело в отношении директора бюджетного учреждения, которого обвинили в незаконной вырубке деревьев на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет директор Ульяновской спортивной школы олимпийского резерва по биатлону. Следствие полагает, что в отсутствие соответствующего разрешения он отдал распоряжение о подготовке под строительную площадку земельного участка на ООПТ — памятника природы регионального значения «Винновская роща».

«В августе 2020 года он незаконно организовал сплошную рубку кленов, яблонь, слив и кустарников», — говорится в сообщении.

Ущерб оценён следствием в 1,6 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске по делу о вырубке деревьев в «Винновской роще» оштрафовали на 300 тыс. рублей школу олимпийского резерва по биатлону.

Напомним, что в феврале 2021 года в Ульяновске жители пожаловались депутатам на вырубку деревьев на месте строительства детского сада в микрорайоне Свияга.

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