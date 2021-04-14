Каир, , 13:42 — REGNUM Администрация Суэцкого канала пока не дала согласие на дальнейшее движение контейнеровоза Ever Given, который ранее блокировал движение судов. Контейнеровоз находится под арестом, сообщает технический оператор судна — сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement.

В сообщении компании, которая входит в немецкий концерн Schulte Group, отмечается, что тщательная проверка показала пригодность судна для дальнейшего прохода в Порт-Саид. Там планируется провести повторную проверку и отправить судно в Роттердам.

Вместе с тем администрация канала начала процедуру ареста судна, которое находится в Большом Горьком озере. Оно будет стоять на якоре, пока администрация и владелец судна не придут к соглашению.

В компании добавили, что экипаж контейнеровоза здоров и в полной мере выполняет свои обязанности. Семьи моряков получают поддержку.

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