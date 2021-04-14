Красногорск, , 15:05 — REGNUM В Подмосковье в полном объеме проведена подготовка к паводкому сезону. Об этом 14 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

На Сенежском гидроузле в городском округе Солнечногорск была произведена ликвидация ледовых заторов и очистка дренажных сооружений. Кроме того, на объекте был снижен уровень водохранилища на 100−200 миллиметров и создан резерв аварийных запасов материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций. По результатам комиссионных обследований состояние гидротехнических сооружений на озере Сенеж исправно и готово к пропуску.

«Дополнительно, силами Московской областной аварийно-восстановительной службы, на всех 77 комплексах гидротехнических сооружений Подмосковья проведен комплекс мер для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, снижения их негативного воздействия и минимизации возможных последствий паводка», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московский области Антон Велиховский.

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