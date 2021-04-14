Москва, , 13:30 — REGNUM Бывшим акционерам ЮКОСа отказано в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Такое решение 14 апреля принял Высокий суд Англии. Об этом на расширенной коллегии Министерства юстиции РФ сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

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Он подчеркнул, что информация об том получена менее часа назад.

«Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году», — цитирует ТАСС Чуйченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 года в Верховном суде Нидерландов в Гааге прошли очные слушания по кассационной жалобе России. Российская сторона оспорила постановление Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который оставил в силе решение от 2014 года о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Вынести решение по жалобе России Верховный суд Нидерландов может до конца 2021 года.