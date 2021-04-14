Рига, , 13:29 — REGNUM Самыми популярными партиями в Латвии по итогам мартовского социологического опроса граждан страны оказались оппозиционная левоцентристская «Согласие» и входящее в правительство правое движение «Национальное объединение».

Это следует из результатов опросов социологической фирмы SKDS, сообщило государственное радио Латвии Latvijas radio 1.

За «Согласие» готовы отдать свои голоса 9,9% опрошенных, 7,3% — за «Национальное объединение». Первую тройку с 6,4% голосов замкнул оппозиционый «Союз зеленых и крестьян». Заметно подрос рейтинг правящей партии «Новое Единство» — до 6,3%. Эксперты это объясняют, как проводимыми мерами по поиску решения проблем с вакцинацией в стране, так и активной информационной работой правительства.

Союз политических и общественных организаций «Развитие/За!» повысил свою популярность: если бы выборы в парламент проходили сегодня, он бы с 5,1% голосов в него попал.

Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» демонстрирует стабильную поддержку на уровне 2,9% голосов.

Подчеркивается, что почти треть опрошенных (28%) не приняла решение, кого поддержать на будущих парламентских выборах, а каждый пятый (18%) и вовсе проигнорирует это событие.