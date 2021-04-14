Саранск, , 13:28 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1948 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя полисегментарная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе ишемическая болезнь сердца.

Мужчина 1961 года рождения попал в больницу с аналогичным диагнозом и осложнением. Кроме ишемической болезни сердца мужчина страдал гипертонией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 224 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 557 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1770 человек.

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