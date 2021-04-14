Москва, , 13:28 — REGNUM Скорее всего России не грозит отключение от SWIFT. Отключение от такой глобальной системы как SWIFT может нанести вред не только российской инфраструктуре межбанковских расчётов, но и всему мировому банковскому сообществу, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Потому что, во-первых, вес России в мировой торговле достаточно велик — 1,92% за 2020 год. А по некоторым видам товаров гораздо больше — по нефти 12,2%, по газу 17%, по вооружениям 23%. А как известно и нефть, и газ продаются за доллары.

Во-вторых, в России работает большое количество иностранных банков и фирм, несмотря на санкции, и это отключение затруднит их работу.

В 2014 году, после введения санкций, Центробанк предоставил кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT, но только на внутрироссийских операциях.

Сейчас доля внутреннего трафика (передачи финансовых сообщений между российскими организациями) составляет около 78% от общего количества сообщений, отправляемых российскими пользователями SWIFT.

Но ни эта система, ни система быстрых платежей Банка России (СБП), ни в состоянии заменить SWIFT. И дело даже не в самой SWIFT, а во взаиморасчётах в долларах.

Все доллары, как известно проходят через корсчета американских банков. И если Россия будет всё-таки отключена от SWIFT, то это будет сделано по инициативе США и российские банки будут отключены от расчётов в долларах.

Несмотря на заявления российских официальных лиц в духе автаркии — мол, мы не боимся отключения от мировой инфраструктуры и обойдёмся своими системами — доллару пока нет альтернативы, и долго не будет.

Остаётся надеяться, что отключения России от SWIFT не произойдёт. А если произойдёт, то это будет означать, что американское правительство запретило американским банкам, которые все частные, открывать корсчета российским банкам и производить расчёты в долларах.

Это возможно только в условиях очень жёсткой конфронтации, до которой, скорее всего не дойдёт. А если и дойдёт, то в мире уже есть примеры решения такой проблемы.

В 2019 году была создана новая международная платежная система — Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX). Штаб-квартира системы находится в Париже. Система создана для торговли европейских стран с находящимся под американскими санкциями Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что от SWIFT Россия пока не отказывается, но «если нам откажут в SWIFT будем задействовать другие системы».

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