Новосибирск, 14 апреля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области мобильные бригады медиков начали выезжать на дом к пожилым и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Zdrav.nso.ru Вакцинация пожилых людей в Новосибирске на дому

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«В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях», — рассказала заведующая поликлиникой больницы №25 НовосибирскаГалина Тимко.

Всего в регионе сформировано 39 таких мобильных бригад. В состав бригады входит терапевт, перед прививкой он осматривает пациентов.