Москва, , 13:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева обсудили развитие отношений двух стран и предложили активизировать совместную работу профильных комитетов парламентов государств.

Нарбаева в начале встречи поблагодарила Россию за вакцину, а также отметила, что в Узбекистане с уважением относятся к тому, как РФ справилась с кризисом, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Парламентарии подчеркнули необходимость сделать все для реализации договоренностей президентов России и Узбекистана.

В ходе встречи Володин отметил необходимость изучить законодательство, касающееся мигрантов, приезжающих в Россию. Так, отметил он, первоочередными становятся вопросы изучения русского языка.

Отношения двух страны развиваются динамично, однако многое еще предстоит сделать, говорилось в ходе встречи.

Стороны также договорились, что российские депутаты приедут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана в 2021 году, а узбекские — будут участвовать в наблюдении за выборами в Государственную думу восьмого созыва в сентябре.

Спикер Госдумы напомнил о том, что, например, США не соблюдают стандартов демократии и прозрачности выборов, при этом предъявляют претензии другим странам, в которых выборы проходят гораздо более конкурентно и честно.

«А когда мы говорим о навязчивых предложениях ПАСЕ, с которыми мы не можем согласиться, — они не учитывают наши традиции, культуру, историю, многонациональный состав. За долгие годы мы пришли к законодательству, которое позволяет чувствовать человеку себя свободно в нашей стране», — отметил Володин.

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