Токио, , 13:30 — REGNUM Купе Nissan GT-R Nismo 2022 модельного года получит фирменный темно-серый оттенок Stealth Gray, символизирующий цвет асфальта на треках. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Спорткар имеет карбоновый капот и стильные кованые диски с красным акцентом по краю. Размер дисков составляет 20 дюймов. Кроме того, автопроизводитель установит на GT-R Nismo большие суппорты Brembo.

В качестве силовой установки у модели твин-турбо V6 рабочим объёмом 3,8 литров. Мощность агрегата равна 600 л. с. (652 Нм). В двигателе авто будут использованы уникальные: поршневые кольца, шатуны, коленчатый вал, маховик и пружина клапанов. Данные детали будут иметь более строгие допуски, что позволит мотору эффективнее работать.

Стоимость модели станет известна в августе 2021 года, а продажи стартуют в октябре этого же года.

Ранее компания Nissan оформила в России патент на компактвэн Note третьего поколения. Длина этой модели составляет чуть более четырех метров, а в качестве силовой установки у автомобиля будет гибридный «движок» e-Power мощностью 116 «лошадей».

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