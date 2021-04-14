Саранск, , 13:27 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 апреля выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 557 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 37 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 563 жителя Мордовии. 224 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1770 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 13 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 536 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2024 человек.