Тамбов, , 13:26 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 14 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего в регионе скончались 438 человек.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 909 пациентов, в том числе 98 человек — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 73 новых носителя коронавируса