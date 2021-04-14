Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге не зарегистрировано ни одного тяжелого случая заболевания ковидом после вакцинации, однако есть факты заражения после того, как гражданин сделал первый или второй компонент прививки. Об этом 14 апреля изданию «Петербургский дневник» рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в городе до сих пор не зафиксировано ни одного тяжелого осложнения почти на полмиллиона вакцинированных. Однако есть случаи, когда вакцинированные всё-таки заболевают — либо после первой прививки, либо сразу после второй, так как всегда существует небольшой процент тех, кто может заболеть и после прививки, и тех, у кого не сразу возник иммунитет.

«Но точно они не относятся к тяжелой категории заболевших, — пояснил Эргашев. — Еще один вопрос, который часто возникает при вакцинации, — уровень антител. Надо понимать, что уровень иммунитета не зависит от уровня антител. Есть гуморальный иммунитет, есть клеточный. У кого-то бывает реакция быстрого типа, но бывает и медленного. Поэтому надо иногда и пару месяцев ждать до начала активной работы иммунитета».

Чиновник указал, что именно поэтому рекомендуется после второй инъекции сразу не снимать маску и поберечься как минимум месяц.

По данным на 13 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 463 705 человек. Из них 321 232 полностью завершили цикл вакцинации. Нарастающий итогпоступившей в город вакцины — 652 412 комплектов. Запас вакцины в городе составляет 188 707 комплектов.

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