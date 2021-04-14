Тамбов, , 13:24 — REGNUM В Тамбовской области 14 апреля подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 569 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 909 пациентов, в том числе 98 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 438 человек.