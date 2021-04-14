Бишкек, , 13:23 — REGNUM Минздрав Киргизии направил в Россию договор на закупку миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Kaktus.media».

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По словам высокопоставленного чиновника, российская сторона пока одобрила заявку только на 30 тысяч доз, которых хватит, чтобы привить 15 тысяч жителей республики.

Он отметил, что просьбу киргизских властей о продаже республике противокоронавирусной вакцины будут удовлетворять поэтапно, а обещанные бесплатно полмиллиона доз российского препарата, вероятнее всего, пришлют в период с мая по июль.

«Производство вакцины не успевает за потребностью. «Спутник V» доказал свою эффективность и востребован по всему миру», — пояснил глава минздрава.