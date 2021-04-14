Киев, , 13:24 — REGNUM Потребности вводить жёсткий карантин на всей территории Украины нет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 14 апреля во время заседания правительства.

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По его словам, в некоторых регионах Украины уровень заболеваемости COVID-19 стабилизировался, что свидетельствует об эффективности так называемого «адаптивного карантина».

«Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемических правил», — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о продлении жёсткого карантина в городе до конца апреля 2021 года.

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