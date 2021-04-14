Киев, 14 апреля 2021, 13:24 — REGNUM Потребности вводить жёсткий карантин на всей территории Украины нет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 14 апреля во время заседания правительства.
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По его словам, в некоторых регионах Украины уровень заболеваемости COVID-19 стабилизировался, что свидетельствует об эффективности так называемого «адаптивного карантина».
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о продлении жёсткого карантина в городе до конца апреля 2021 года.
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