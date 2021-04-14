Москва, , 13:25 — REGNUM Российский актёр Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой, матерью его ребёнка. В этом он признался 14 марта в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?».

Козловский признался, что «поступил совершенно несправедливо» по отношению к Зуевой. Конкретную причину расставания он всё же не озвучил.

Также Козловский поделился, что очень тяжело переживает разлуку с годовалой дочерью, которая живёт с матерью в Нью-Йорке. «Как только появляется время я лечу туда на несколько недель или на четыре дня, просто чтобы побыть с ребенком», — рассказал актёр.

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