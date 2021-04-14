Ташкент, , 13:21 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила программу основных мероприятий по подготовке к выборам президента республики, сообщили 14 апреля в пресс-службе ЦИК.

Программа мероприятий в преддверии выборов определяет задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей, а также регламентирует внедрение информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс.

Для членов избирательных комиссий проведут семинары, тренинги, учебные занятия, конференции и круглые столы. ЦИК также приняла положение о порядке проведения предвыборной агитации кандидатов.

Напомним, в июне 2019 года в Узбекистане вступил в силу новый избирательный кодекс. Документ объединил законы о выборах президента, депутатов, сенаторов, а также о ЦИК и о гарантиях избирателей. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2020 года.