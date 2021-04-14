Нижний Новгород, , 13:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 апреля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 494 214 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю уровень охвата тестированием увеличился и составляет 170,4 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних четырёх месяцев при необходимом объеме тестирования 200 тестов на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 4309 нижегородцев. Накануне тесты сдали 2343 жителя области. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, население Нижегородской области составляет около 3,177 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о восьми летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2974 человек.

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