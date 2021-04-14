Москва, , 13:22 — REGNUM В июне текущего года сборная Росси по футболу проведет товарищеские матчи с командами Болгарии и Польши. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Уточняется, что встреча российской команды со сборной Польши состоится во Вроцлаве 1 июня и начнется в 21:45, а матч со командой Болгарии пройдет 5 июня на «ВТБ — Арене» в Москве и будет начат в 18:00.

При этом данные встречи станут частью подготовки к первенству Европы по футболу.

Отметим, чемпионат Европы будет проходить в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля нынешнего года. Сборная России выступает в группе В и сыграет в ней с национальными командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).