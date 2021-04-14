Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность открыть новые пункты вакцинации от коронавируса в международном аэропорту «Пулково» и в поликлинике метрополитена. Об этом 14 апреля изданию «Петербургский дневник» рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Вакцинация в одном из ТРЦ Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время в городе на Неве работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — это рекордное количество пунктов среди мегаполисов. Из них 107 городских, шесть федеральных и 21 частный пункт. Кроме того, работают 20 выездных прививочных бригад — часть из них прививает граждан в 13 временных пунктах вакцинации, например, в ТЦ и ТРЦ, развернутых в дополнение к 134 основным.

Таким образом в Петербурге привито уже почти полмиллиона граждан, из них около 350 тыс. человек закончили полный курс вакцинации. В сутки в среднем вакцинируется порядка 10−13 тыс. человек.

«Это неплохой показатель, но надо увеличивать темпы еще больше, — уточнил чиновник. — Прорабатывается возможность открытия пунктов вакцинации в аэропорту «Пулково» и в метро. Но в метро будут вакцинировать не всех подряд, конечно, а работников метрополитена в ведомственной поликлинике».

В ближайшее время в Северной столице будут открыты еще семь пунктов вакцинации на базе поликлиник. С декабря 2020 года по настоящее время в город поступило 652 412 комплектов вакцины от коронавируса.

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