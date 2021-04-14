Симферополь, , 13:17 — REGNUM Заявление о возбуждении уголовного дела из-за водной блокады Крымского полуострова может быть направлено в правоохранительные органы уже в ближайшие дни. Об этом 14 апреля заявил журналистам руководитель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

Трофимов уточнил, что заявление будет содержать данные о пяти составах преступления, в том числе о террористической деятельности и об экоциде.

«На следующей неделе мы представим заявление председателю Госсовета и после уточнения моментов, кто подписывает и подает, оно будет направлено в правоохранительные органы», — цитирует Интерфакс Трофимова.

Трофимов также уточнил, что к уголовной ответственности могут быть привлечены более пяти граждан Украины, в том числе бывший президент страны Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трофимов заявил о выявлении признаков экоцида в действиях организаторов водной блокады Крымского полуострова. В частности, на полуострове фиксируется общее обеднение видового состава орнитофауны.

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