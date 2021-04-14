Рига, , 13:17 — REGNUM Коронавирус способен серьезно поражать дыхательные пути и практически все органы и системы жизнеобеспечения организма человека. Об этом говорится в исследовании ученых Рижского университета имени Страдыня на основе анализа болезней пациентов инфекционных отделений рижских больниц, сообщил Delfi.

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Подчеркивается, что вирус критически влияет на работу печени, приводит к тяжелым неврологическим последствиям, а через некоторое время у некоторых пациентов начинают активно выпадать волосы.

«Болезнь очень необычная. Боюсь, что у тех, кто переболел с проблемами, к уже существующим последствиям позже могут добавиться вторая и третья волна нарушений», — прокомментировала результаты исследования главный инфектолог рижской Восточной больницы, руководительница кафедры эпидемиологии университета, профессор Людмила Виксна.

По ее словам, «вирус объединил в себе все плохое, что только можно придумать». Она составила 220-страничную книгу рекомендаций для наших медиков, которые борются с коронавирусом.

Подчеркивается, что ученые Латвии в изучении COVID-19 ушли далеко вперед от коллег из Литвы и Эстонии. Так, только здесь запущена программа чтения генов коронавируса, что позволяет выявлять и брать под присмотр носителей более заразных и летальных новых штаммов.