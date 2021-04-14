Чебоксары, 14 апреля 2021, 13:16 — REGNUM В Чебоксарах после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту обмана пожилой жительницы при организации ремонта в ее квартире на «льготных» условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
В ходе разбирательств было установлено, что в апреле 2021 года к 84-летней чебоксарке под предлогом оказания ремонтных услуг пришли двое мужчин, представлявших зарегистрированную за пределами Чувашии организацию.
При этом пенсионерка не планировала ремонт в квартире. После вмешательства прокуратуры средства пенсионерке были возвращены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии было возбуждено два уголовных дела по факту установки 95-летнему фронтовику опасного газового оборудования, на месте которого выявлена утечка газа. Речь идёт о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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