Москва, , 13:15 — REGNUM Жителей Москвы, которые страдают аллергией, предупредили о наличии высокого уровня аллергенов в воздухе. Как пояснили в столичном комплексе городского хозяйства 14 апреля, это связано с цветением ольхи и орешника.

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«В Москве начался пыльцевой дождь — ольха и орешник вступили в активную стадию пыления», — говорится в сообщении в телеграмм-канале.

По данным точного пыльцевого мониторинга ALLERGOTOP, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы.

Отмечается, что орешник наиболее распространён в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках, а ольха — в Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках «Фили», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и «Митино».