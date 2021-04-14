Уфа, , 13:17 — REGNUM Аномально жаркая погода сохранится в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

«Местами по Башкирии сохранится аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7−10 ° выше нормы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ночью 15 апреля температура воздуха может прогреться до +7 °С, при этом по юго-востоку столбик термометра может опуститься до — 3 °C. Днем 15 апреля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +22 °С. На некоторых участках автотрасс утром ожидается туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за положительных температур воздуха в Башкирии вскрываются горные реки, это приводит к заторам льда, что, в свою очередь, сопровождается увеличением уровня воды.

По оценкам специалистов, в регионе ожидается очень сложная фаза по паводку в связи с предстоящим подъемом уровня воды на трех крупных реках региона — Белая, Уфа и Дема.