14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины российским артистам Григорию Лепсверидзе и Александру Буйнову. Жители Украины обсудили решение украинской спецслужбы. Часть из них считает, что в стране есть проблемы более масштабные.

Оксана Переможенко, , 18:52 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины российским артистам Григорию Лепсверидзе и Александру Буйнову. Об этом сообщило информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ спецслужбы.

Шлагбаум Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г. В. (Лепсу), Буйнову А. М.», — говорится в тесте соответствующего документа.

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Данную новость обсудили в чате телеграм-канала «Украина Сейчас». Аудитория разделилась на тех, кто поддерживает решение СБУ, и тех, кто против и считает, что в стране есть проблемы важнее.

«Не пустят Лепса с Газмановым — и заживем! Тарифы упадут, жизнь наладится, коронавирус поборем, цены будут низкими на всё!» — иронизирует Stelа Mirra.

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«Запретите въезд в страну снегу, он же ж в…[России] тоже падал», — отметил Artem L.

«Идиоты! Больше ведь нет проблем. Нужно создавать иллюзию работы, пока народ нищает и страна катится в пучину безысходности», — пишет Khristina D.

«Ну нет других проблем в стране, всё решили! Лепс с Буйновым — главная проблема!» — написал читатель Kuteps@.

«Ну, наконец-то. А то вон сколько из-за них в Украине проблем», — иронизирует Валентина.

«Не позорились бы!!! И так уже все смеются с Украины!!! Особенно с того, что своих же артистов начинаете гнобить», — пишет Виктория.

Занавес

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«А ничё так жене зелёного (Зеленского — О. П.) недвижимость в Крыму иметь?! Может, и ей запретить жить в Украине. Она тогда своего наполеона (ранее Зеленский исполнил роль Наполеона в комедии «Ржевский против Наполеона» — О. П.) заберёт отсюда!!!» — спрашивает 777 Лена 777.

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Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что супруга президента Украины владеет недвижимостью в Крыму. Счета за коммунальные услуги за недвижимость Зеленских на полуострове оплачиваются регулярно, добавил он.