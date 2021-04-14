Красногорск, , 15:04 — REGNUM Запуск фонтанов в тестовом режиме произведут в Подмосковье. Об этом 14 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Проверка их работы состоится до 20 апреля. Полноценной фонтаны на территории региона должны заработать с 24 апреля.

«Всего на территории нашего региона насчитывается 228 фонтанов. Единый запуск фонтанов состоится 24 апреля — в день общеобластного субботника. К этому времени необходимо провести все подготовительные работы», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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