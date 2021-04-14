Москва, , 13:19 — REGNUM Четыре сотрудника студенческого журнала DOXA задержаны после обыска в редакции, их обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Об этом сообщил 14 апреля источник в органах следствия.

Обыск в редакции молодёжного издания, которое позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета», провели сотрудники следственного комитета РФ. Обвинения по статье 151.2 УК РФ предъявлены Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой.

«Вину никто из них не признал», — сообщил собеседник ТАСС.

Подробности дела пока неизвестны.