Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Стремление президента США Джо Байдена вновь присоединиться к Совместному комплексному плану действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном — поддержали 27 сенаторов-демократов, сообщает 13 апреля The Hill.

Группу сторонников возвращения к сделке возглавил сенатор Тим Кейн, который входит в сенатский комитет по международным отношениям и в комитет сената по вооруженным силам, а также Крис Мёрфи, председатель Подкомитета сената по международным отношениям по Ближнему Востоку, Южной и Центральной Азии и борьбе с терроризмом. Вошедшие в нее демократы довольно резко раскритиковали решение бывшего президента США Джо Байдена покинуть число членов этого соглашения, из-за чего Тегеран пошел на увеличение объемов и степени обогащения урана.

«Хотя ущерб, нанесенный за последние четыре года, привел к тому, что наша страна столкнулась с многочисленными проблемами по всему миру, нет никаких сомнений в том, что одним из ваших первоочередных приоритетов национальной безопасности должно быть возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для предотвращения угрозы, исходящей от ядерной программы Ирана», — написали сенаторы в письме Байдену.

«Мы решительно поддерживаем возвращение к СВПД и использование подхода «соответствие для соблюдения» в качестве отправной точки для перезагрузки отношений США с Ираном. Если Иран желает вернуться к соблюдению ограничений, установленных СВПД, Соединенные Штаты должны быть готовы вновь присоединиться к сделке и предоставить послабление санкций, требуемое по соглашению», — добавили они.

Письмо обеспечивает поддержку Байдену, чей подход к Ирану подвергся критике со стороны республиканцев и некоторых демократов. В администрации отметили, что не присоединится к соглашению и не снимет санкции США, если Иран не ограничит обогащение урана. Однако Тегеран утверждает, что сначала необходимо снять санкции, чтобы внести какие-либо изменения в свою ядерную программу.